نزع الفنان رامي صبري فتيل أزمة حادة، كادت أن تفسد العلاقة بينه وبين النجم تامر حسني، بعدما نشرت صفحته الرسمية على «فيسبوك»، رسالة سخرية من فيلم تامر الجديد «تصبح على خير» وتم الرد عليها من أنصار حسني بالعديد من عبارات السب والقذف، وتبين فيما بعد أن السخرية نشرت من دون علم رامي، وتدخل بنفسه لحذفها، ونشر بدلا منها رسالة تهنئة أقرب للاعتذار، وتقبل تامر الاعتذار فورا، ووعد باصطحاب زميله لمشاهدة الفيلم فور عودته من جولته الخارجية.

ووفق تقارير صحافية فإن رامي فوجئ بنشر رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، تقول: «كليب الراجل لرامي صبري أكثر نجاحا من فيلم تامر حسني.. تصبح على خير»، وعلى الفور قام بحذفها ونشر صورة تجمعه بالفنان تامر حسني وعلق عليها: «البوست اللي نزل امبارح على صفحتي اللي بيخص تامر حسني، انا مسحته بنفسي عشان مبحبش حد يغلط، او يقلل من نجاح حد من زمايلي، وتامر اخويا وصديقي، ووليد منصور منتج الفيلم اخويا وصديقي من ايام الدراسة، ومن واحنا عيال، فمستحيل ابدا انزل بوست فيه اساءة لحد، مش انا ومش اخلاقي».