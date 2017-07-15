قام الفنان محمد رمضان بالاتصال هاتفيا بالفنانة مي عز الدين ليعرض عليها بطولة فيلمه الجديد الذي تنتجه شركة «نيو سينشري» في أول تعاون لرمضان معهم.

وأكدت مصادر، حسب موقع «سيدتي نت»، أن مي وافقت من حيث المبدأ على الفكرة، لكن لها شروطا أملتها على النجم الشاب، وأكدت أنها ستشاركه في حال تحقيقها بالكامل.

ويتعلق الشرط الأول بالأجر، حيث أكدت أنها ستعرض رقما بعينه - لم تحدده بعد - لكنها لن تقبل التقليل عنه، خصوصا أن أجر رمضان هو الأعلى بين أبناء جيله. واشترطت مي أيضا الانتهاء من كتابة السيناريو كاملا قبل أن تبدي موافقتها النهائية لتتأكد من أن الدور يناسبها، كما أكدت للنجم الشاب الذي يلقبه الجمهور بـ «الاسطورة» أنها ترحب بالعمل معه لكن بشرط أن يكون دورها موازيا للشخصية التي يجسدها هو وليست مجرد بطلة مساعدة في الفيلم الجديد.