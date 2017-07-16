شهد المسرح القومي بالقاهرة ، احتفالية كبرى باسم الفنانة الراحلة سناء جميل، حضرها كبار الفنانين و الإعلاميين ومنهم جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق و يوسف القعيد و أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق والإعلامي محمود سعد و المخرج المسرحي خالد جلال والفنانة لبني عبد العزيز و أحمد عبد الوارث و سميرة عبد العزيز و مفيد فوزي و الكاتب محفوظ عبد الرحمن .

وشهد الحفل منح درع تكريم للراحلة بجانب عرض فيلمين تسجيلين عن مشوارها الفني .

وكانت المفاجأة هي قيام زوج الراحلة الكاتب لويس جريس بعمل عيد ميلاد لها وتقديم تورتة تحمل صورتهما معا ،في لمسة وفاء منه لزوجته وتعبيرا عن حبه الشديد لها وذلك رغم مرور 15 عاما على وفاتها .