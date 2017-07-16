وضعت الفنانة سمية الخشاب حدا لكل الأخبار التي تم تداولها حول زواجها من الفنان أحمد سعد، حيث قالت: «لا أعرف لماذا يشغل البعض نفسه كثيرا بحياتي الخاصة، والغريب أن من كان يطلق الإشاعات قديما هم أشخاص من خارج الوسط الفني، وكنا نتفهم أن هدفهم الإثارة وجذب الاهتمام، لكن الآن أصبحت الإشاعات تأتينا من داخل الوسط الفني نفسه».

وردا على ما أعلنته الفنانة ريم البارودي من أنها متزوجة سرا بسعد، قالت سمية: «لا أحب الرد على هذه الأمور، ولن أعطي أحدا الفرصة للظهور وتحقيق الشهرة على حساب اسمي أبدا، وحين أتزوج سأزف الخبر للجميع لأنني لا أفعل شيئا خاطئا».

وتابعت سمية، في تصريحات صحافية لها: «أؤكد للجميع، لم أتزوج سعد سرا ولم أسافر أيضا معه في رحلة خاصة إلى دبي كما ردد البعض، فأنا في إجازة خاصة بي بعد الإرهاق الذي عانيته خلال تصوير مسلسلي الرمضاني«الحلال» الذي حقق نجاحا كبيرا استفز البعض، فلم يجدوا سوى أن يحاربوني بالإشاعات».

وأضافت: «ما يقال بأنني أهوى الزواج السري افتراء، لأنني لم أتزوج سرا في أي من زيجاتي السابقة، بالعكس كنت أعلن عن زواجي للمقربين مني، لكنني في الوقت نفسه كنت أحترم رغبة الرجل الذي أرتبط به في عدم كشف هويته، فليس معنى كوني فنانة أن تصبح حياة من أرتبط به أيضا عرضة للشائعات، وأن يدفع معي ضريبة شهرتي، وهناك فرق كبير بين الزواج السري والاحتفاظ بهوية زوجي بعيدا عن الأضواء».