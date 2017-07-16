بعد نجاحها في دورها الدرامي الأخير في المسلسل اللبناني «ورد جوري» واحتفالها الضخم الذي أقامته أخيرا للاحتفاء بهذا العمل وسط فريق عمل المسلسل في دبي، حصلت الفنانة نادين الراسي على فترة استجمام طويلة برفقة أسرتها وأصدقائها، مؤجلة خطواتها الفنية الجديدة لحين حصولها على فترة راحة كافية لتستأنف بعدها نشاطها.

ومن خلال صفحتها الخاصة على «إنستغرام»، كشفت نادين لجمهورها عن الـ «لالا لاند» الخاصة بها، وأكدت أن لكل شخص «لالا لاند» خاصة به يحلم فيها بأمنياته الخاصة، أما عن الـ «لالا لاند» الخاصة بها، فقالت: «ال لالا لاند الخاصة بي هي بيروت».

والمعروف أن الـ «لالا لاند» هو الفيلم الأجنبي الشهير الذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، وقام ببطولته كل من إيما ستون ورايان غوسلينغ، وحصل على العديد من جوائز الأوسكار، وتدور أحداثه حول عالم افتراضي يحقق فيه كل من بطلي العمل أحلامهما المستحيلة.

من جهة أخرى، قالت نادين، في تصريحات لها، إنها تحضر لجولة سياحية عربية على أن تقوم فيها بزيارة عدة دول ضمن خطتها المقبلة بصحبة أصدقائها، على أن تكون مصر أولى هذه الدول التي ستقوم بزيارتها خلال أيام، ونصحت جمهورها بأن يقوموا بجولات سياحية حول العالم.

وتحاول نادين حاليا الحصول على فترة سلام بعيدا عن أي مشاكل خاصة بعد أزمتها الأخيرة مع الطبيب الشهير رائد لطوف وزوجته، والتي اشتهرت أخيرا بالصور التي انتشرت لهما وأثارت ضجة كبيرة حتى وصلت للدعاوى القضائية بين الطرفين.