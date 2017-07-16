تصور الممثــلة المصـــرية يــسرا اللوزي مـشاهـــدها الأخيرة من فيلم «شنطة حمزة» والذي يمثل التعاون الثاني على التوالي مع الفنان حمادة هلال بعد مسلسل «طاقة القدر» الذي تم عرضه رمضان الماضي.

وتجسد اللوزي في أحداث الفيلم شخصية «أمينة» وهي فتاة تتشبه بالرجال، وتقوم بما يقومون به من ركوب الدراجات النارية وتتزعم عصابة مع 3 أشخاص ويحدث بينهم مواقف كوميدية، ويجمع بينها وبين هلال قصة اعجاب.

و«شنطة حمزة» بطولة حمادة هلال، ويسرا اللوزي، وأحمد فتحي، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية الطرابلسي وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج أكرم فاروق، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي ويحتوي على العديد من المطاردات والأكشن.