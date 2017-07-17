فرضت نقابة المهن التمثيلية في مصر سياجا من السرية على تفاصيل التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي وشركة السبكي للإنتاج الفني، فيما يتعلق بشكوى الأخيرة من مشاركة وهبي كضيفة شرف في فيلم آخر بالمخالفة لشروط تعاقدهما على بطولة فيلم «ثانية واحدة»، ثم إعلانها انسحابها من بطولة العمل.

وذكرت تقارير صحافية أن التحقيقات «سرية» ولن يتم اعلان نتائجها إلا لأصحاب الشأن، ولهم أن يعلنوها بأنفسهم.

كما أكدت التقارير أن كل ما تردد عن ترشيح النجمة روبي بديلة لهيفاء وهبي غير صحيح، مشيرة الى أن فيلم «ثانية واحدة» سيواجه أزمة تهدد استكماله في حال أصرت هيفاء على الانسحاب، حيث قام المنتج السبكي ببيع حقوق توزيعه في الدول العربية باسم وهبي وتسلم مقدمات التعاقد بالفعل، ومن الصعب تغيير اسم البطلة، خاصة أن المفاوضات الودية بين الطرفين لم تنته بعد، وهناك جهود تبذل للوصول لحل وسط.

من جهتها، أكدت الفنانة روبي، في تصريحات لها، أن أخبار ترشيحها بديلة لهيفاء وهبي ببطولة فيلم «ثانية واحدة» غير صحيح، وأنها لم تتلق اتصالات من شركة السبكي للتفاوض على بطولة أي عمل فني في الفترة الأخيرة.