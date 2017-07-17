أعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها الكبيرة بطرح ألبومها الجديد «ولا كلمة» على تطبيق «أنغامي» الأسبوع الماضي، حيث يتم إذاعة الأغاني بشكل حصري على أنغامي لمدة 10 أيام على أن يتم طرحه في الأسواق وعلى «يوتيوب» 24 الجاري.

وأشارت مي، في تصريحات لها، إلى أنها استقبلت ردود فعل كبيرة من الجمهور ومتفاجئة بها، خاصة أنها بعيدة عن تقديم ألبومات غنائية منذ 7 سنوات، لافتة إلى أن أكثر ما أسعدها هي فرحة جمهورها بعودتها وطرح ألبوم جديد الذي اعتبرته نقلة كبيرة لها في مشوارها الغنائي لما به من تنوع في الأغاني سواء في الكلمات أو الألحان.

وتابعت: ألبوم «ولا كلمة» سيكون متاحا لكل الجمهور 24 الجاري، حيث سيتم طرحه في الأسواق وعلى «يويتوب» وأيضا ستذاع الأغاني على الراديو، وذلك يتيح فرصة أكبر للجمهور للاستماع إلى الأغاني، مشددة على انتظارها لردود الفعل أكثر بعد طرحه في الأسواق.

ويضم ألبوم «ولا كلمة» 10 أغان منها «ولا كلمة» و«ولاد الأصول» و«قبول رباني» و«متخصش غيري»، وتعاونت مي سليم فيه مع الشعراء عزيز الشافعي وحسين مصطفى محرم وباسم عادل وسلامة على وأحمد الجندي ومحمد عاطف، والملحنين رامي جمال ومدين وعزيز الشافعي ومحمد يحيى ومحمد النادي وتامر علي، والموزعين أحمد إبراهيم ووسام عبدالمنعم وشريف مكاوي وأسامة عبدالهادي وأحمد عادل، واختارت مي أغنية «ولا كلمة» لتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.