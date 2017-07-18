تستعد الفنانة نانسي عجرم في الفترة المقبلة لاختيار أغنية من ألبومها الجديد «حاسة بيك» من أجل تصويرها على طريقة الفيديو كليب.



وعن الأغنية وهل ستصورها مع نانسي؟ قالت المخرجة ليلى كنعان، التي صرحت سابقا ان التعاون مع نانسي سيكون «بالجملة»: نحن لا نزال نستمتع بنجاح أول كليب وهو «حاسة بيك».

وأضافت كنعان، حسب موقع «الفن»: نحن الآن في استراحة قصيرة، بالمبدأ هناك عمل جديد سيجمعنا ولكن لم نبدأ التحضير الفعلي للمشروع، انا انتظر نانسي ان تختار الأغنية التي تريد تصويرها ولكن حتى الآن لا يوجد أي شيء محسوم.

وتجدر الإشارة إلى أن ليلى كنعان منهمكة في الفترة الراهنة بتصوير مجموعة من الإعلانات التلفزيونية ومنها اعلان في المغرب وآخر في اسطنبول.