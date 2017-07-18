القاهرة - محمد صلاح

تحرص الفنانة نيللي كريم هذه الايام على الظهور مرتدية النظارة الطبية، وقد ظهرت بها في كل حفلات التكريم والندوات التي اقيمت لمسلسلها الرمضاني «لأعلى سعر».



وأثنى الجميع على النيولوك الجديد لها، ولكنها دائما تؤكد انها ارتدت النظارة بناء على اوامر وتعليمات طبيب العيون الخاص بها والذي نصحها بعدم الاستغناء عنها الا عند النوم وأمام الكاميرا اثناء التصوير حتى لا تتأثر عينيها.

وأعربت نيللي عن سعادتها البالغة بنجاح المسلسل وحصولها على لقب افضل ممثلة في دراما رمضان، مؤكدة انها رفضت اكثر من سيناريو للعمل في مسلسلات رمضان ولكنها دائما تفضل الظهور في عمل درامي واحد، ووجدت ان «لأعلى سعر» يقدمها بشكل جديد، نافية وجود ازمات ومشاكل اثناء التصوير مع زميلتها زينة.



واعترفت ان علاقة مميزة تربطها بزميلتها ولم تحدث اي مواقف تؤدي للخلاف.

ورفضت نيللي كريم بشكل قاطع التحدث عن ازمة طلاقها من زوجها د.هاني أبوالنجا، بعد ان وجه لها بعض الحضور في ندوة استضافتها احدى المؤسسات الاعلامية في مصر، واكدت ان حياتها الشخصية لا تهم الا اسرتها فقط.