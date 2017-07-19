من الأعمال المسرحية المهمة فى مسيرة الزعيم عادل إمام، مسرحية "الواد سيد الشغال" إنتاج عام 1985، تأليف سمير عبد العظيم، إخراج حسين كمال، إذ حقق العرض الذى يدور حول "سيد" الهارب من تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام، نجاحًا منقطع النظير، فى أكثر من بلد ودولة.

وفى أحد مشاهد المسرحية التى جمعت الزعيم بالنجوم عمر الحريرى ومشيرة إسماعيل ومصطفى متولى، خرج الزعيم عن النص، وظل يُضحك مصطفى متولى وهو جالس بجواره، ما دفعه أن يصرخ مبتسمًا فى جه الزعيم "كفاية بقى عايزين نشتغل" فرد عليه عادل إمام وهو ينظر للجمهور "نشتغل إيه هو إحنا فى ورشة" وارتفع صوت الجمهور بالقهقهة.