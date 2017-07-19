تسبب اداء نجمة «ستار أكاديمي» ميرهان حسين لأغنية المطربة اللبنانية اليسا «عكس اللي شايفينها»، في تزايد طلب جمهورها باعتزال التمثيل، والعودة إلى احتراف مجال الغناء، وذكرها معجبوها بشعبيتها الطاغية أثناء مشاركتها في مسابقة ستار اكاديمي.

وقدمت ميرهان الأغنية على الغيتار فقط عبر حسابها الرسمي بـ «انستغرام»، مقسمة على ثلاثة مقاطع، وعلقت على المقطع الأول قائلة: «عكس اللى شايفينها.. أكتر أغنية حبيتها مؤخرا.. الله عالاغنية وعلى الكليب، تحية مني للنجمة إليسا، اللي طول عمري بحبها ولكل اللي عملوا الاغنية الرائعة دي». وعلقت معجبة تدعى كرما: «دا لو بجد صوتك تبقي تعتزلي الفن وتحتلي المركز الأول في الغناء، صوتك روعه بالتوفيق». وأشاد أكثر من معجب بإحساس ميرهان الواضح في الأغنية، بينما شكك أحد المتابعين في خضوع التسجيل الصوتي لمؤثرات صوتية وقال: «بلاش تغني والمؤثرات الصوتية باينة جدا».

وتذكر جمهور ميرهان كل فترة بأنها بدأت طريق الشهرة كمطربة، قبل أن تتفرغ للتمثيل، ولكن يبدو أن عودتها للغناء باتت قريبة جدا.