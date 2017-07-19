أشعل الفنان راغب علامة، مساء الأحد الماضي، أجواء «مهرجانات زحلة الدولية» في لبنان بصوته وحضوره المحببين وأغنياته الضاربة، فتنقل بين جديده وقديمه الذي لاقى استحسانا كبيرا من الحضور الذي شمل أكثر من جيل، مستهلا وصلته الغنائية بأغنية «بوس العلم» في تحية منه إلى الجيش اللبناني، مشددا في كلمة ألقاها لحظة تكريمه في غرفة الصحافة، على أن الجيش فوق كل اعتبار وأنه دائما على حق.

وفاجأ راغب رئيسة المهرجان ميريام سكاف بدعوتها إلى المسرح ليغني لها «يا ريت فيي خبيها» ليرقصا معا ويلهبا المسرح، ويلبي بعدها طلبات الحضور ويغني «راغب بقربك»، «قلبي عاشقها»، «يا بنت السلطان»، «يا حياتي»، وغيرها من الأغنيات.

من جهة اخرى، نفى راغب مجددا الكلام الذي يدور حول حلوله بديلا للفنان كاظم الساهر في برنامج «ذا فويس»، مشددا خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش «مهرجانات زحلة الدولية» على أنه «سبق ونفى هذا الأمر ويعود وينفيه مجددا للمرة المئة».

وتابع: «في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، هناك نوع من الفلتان الإعلامي، ليس كل ما يقال صحيحا، اللي بتشوفوا صدق نصو، واللي بتسمعو ما تصدق شي منو». وأضاف: «هناك جرائد مهمة تقوم بكتابة أمور خاطئة عن الفنان كي يجذبوا الجمهور، وهم يعلمون أن الخبر بات يمر لأن الفنان باله في عمله، ويجب أن ننتبه أنه ليس كل ما يقال صحيحا، وهناك ما كان يزعجنا والآن بتنا نمررها مرور الكرام».

وشهدت «مهرجانات زحلة الدولية» ايضا مشاركة النجمة نانسي عجرم في حفل كبير حضره جمهور فاق الـ 4000 شخص. وقدمت نانسي في البداية باقة من أجمل أغنياتها التي تمايل على أنغامها الحاضرون، كاشفة، في تصريحات لها بكواليس الحفل، عن قلق ينتابها قبل اعتلائها خشبة المسرح، قائلة: «خائفة وقلقة وقلبي يدق بسرعة، وإن كنت أضحك وأظهر العكس، فأنا سأصعد إلى المسرح بعد دقائق، وهو ليس بالموقف السهل بالنسبة إلي، على الرغم من أنني بغاية الحماسة للقاء الجمهور والغناء لهم».