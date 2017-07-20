أعلنت النجمة غادة عبد الرازق عن ابتعادها بشكل كلى عن مواقع التواصل الاجتماعى حتى إشعار آخر، بدون ذكر أى أسباب.
ونشرت غادة عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مقطع فيديو للممثل العالمى سيلفستر ستالون من فيلم "روكى" يظهر به يضرب شخص آخر، وتوجه من خلاله رسالة غامضة، معلقة عليه: "طول عمرى ماكنتش أعرف إيه اللى بيربطنى بالفيلم ده بس النهاردة عرفت واتأكدت كمان هى دى غادة عبد الرازق".
وأعادت نشر الفيديو مرة أخرى، مصحوبا بتعليق: "أشوفكم إن شاء الله السنة اللى جاية لأنى ماعتزلتش التمثيل لكن اعتزلت السوشيال ميديا.. شكرا غادة عبد الرازق".