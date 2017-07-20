اتهم الشاعر اللبناني طوني أبي كرم، الفنانة نوال الزغبي بالسرقة بعدما استنسخت أغنيتها «بحبو كتير» من أغنية لأبي كرم كان قد كتبها عام 2001 للفنان وسيم الفارسي.

ونشر أبي كرم عبر حسابه الخاص على «فيسبوك» مقطعين فيديو لأغنية نوال وأغنية وسيم أثناء مشاركته في برنامج «إستديو الفن»، حيث بدا واضحا أن شاعر أغنية «بحبو كتير» ميشال جحا قد استنسخ أغنية طوني أبي كرم مع إضافة بعض التعديلات.

وأرفق أبي كرم الفيديو بتعليق: «كيف تمت السرقة من ارشيفي القديم ومن اعطى نوال الزغبي اغنية «بحبو كتير» 2017 المأخوذة من نص الأغنية الأصلية».

وأكد أبي كرم في تصريحات صحافية أنه لم يتكلم عن قصة السرقة رغم طرح الأغنية منذ ما يقارب من شهر، قائلا: «أنا كنت خارج لبنان ولم أعد إلا قبل أيام قليلة، حتى مواقع التواصل الاجتماعي أتوقف عن متابعتها عندما أكون في الخارج، لأنها لا تجلب لنا سوى «سمات البدن»، لذلك لم أدر بالموضوع إلا أخيرا، والأغنية لي وأنا من كتب كلامها، في رصيدي 1000 أغنية.. شو بدي؟».

في الوقت نفسه رد شقيق نوال الزغبي ومدير أعمالها على الأمر، قائلا، في تصريحات صحافية له، إنه لا علاقة له ولشقيقته بسرقة الأغنية، ومن يجب أن يسأل عن هذا الموضوع هما ميشال وجوزف جحا.



يذكر أن أغنية «بحبو كتير»، التي طرحتها نوال الزغبي مؤخرا كلمات ميشال جحا، وتلحين جوزف جحا.