كشفت الممثلة السورية ديمة قندلفت أنها صورت الفترة القليلة الماضية آخر مشهد لها في مسلسل «فوضى»، تأليف سامي حسن يوسف وإخراج سمير حسين وإنتاج «سما الفن»، لتسدل الستار على أول أعمالها لموسم 2018.

وقالت قندلفت، حسب موقع «الفن»، إنها تؤدي شخصية «وصال»، وهي فتاة تعاني الفشل الكلوي، تتهجر مع ابنتها من منزلهما، فتحاول قدر الإمكان الاعتناء بها لكنها لا تملك المال لعلاج نفسها أو الاعتناء بطفلتها، لكنها تحاول أن تبقى متماسكة، ومتمسكة بإيمانها، رافضة الاستسلام أمام كل الظروف الصعبة.

يشار إلى أن قندلفت شاركت الموسم الماضي بأربعة مسلسلات هي «جنان نسوان» و«قناديل العشاق» و«شبابيك» و«بقعة ضوء 13».