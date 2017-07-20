تنتظر الفنانة بشرى قرار الشركة المنتجة بعرض فيلم «ليل داخلي»، الذي انتهت من تصويره منذ فترة.



وكان من المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر الماضي، لكن وجود أكثر من نجم في الموسم دفع صناعه الى تأجيله.



وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول كواليس صراعات صناعة السينما، من خلال جريمة تحدث أثناء تصوير أحد الأفلام لتكشف النقاب عن فساد بعض المنتجين والطرق غير المشروعة التي يتم اللجوء إليها للحصول على تمويل الأفلام.

و«ليل داخلي» بطولة بشرى، منى ممدوح، أيمن قيسوني، محمود حافظ، محمد يونس، مينا النجار، تأليف شريف عبدالهادي، وإنتاج أشرف تادرس، وإخراج حسام الجوهري، والعمل ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والتشويق.