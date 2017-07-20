يعرف الفيلم السينمائي بأنه عبارة عن سلسلة من الصور المتوالية الثابتة، عن موضوع أو مشكلة أو ظاهرة معينة، مطبوعة على شريط ملفوف على بكرة، تتراوح مدة عرضه عادة من 10 دقائق إلى ساعتين، حسب موضوعه والظروف التي تحيط به.

والأفلام السينمائية تعد وسيلة هامة من وسائل الاتصال التي يمكن استخدامها لتوضيح، وتفسير التفاعلات، والعلاقات المتغيرة في مجالات كثيرة، ومع فئات وأعمار مختلفة، وتستخدم الأفلام السينمائية في مجالات عديدة، ولأغراض متعددة حيث تستخدم في المجالات التعليمية، والإرشادية، والزراعية، والصناعية، وتتراوح أغراضها بين الإعلام والإرشاد، والتثقيف وغير ذلك من الأغراض الأخرى كالترفيه مثلا.



ويحتاج الفيلم السينمائي لكي يخرج الى النور لفريق عمل «The Film Crew» وقد يختلف عدد العاملين وفقا لميزانية الفيلم، وحجم الإنتاج، ويضم فريق العمل طاقم الإخراج (المخرج، المخرج المنفذ، مساعدو المخرج)، وطاقم آلة التصوير (مدير التصوير، المصور، المختص بالتركيز البؤري، المسؤول عن دفع العربة، مساعد التصوير)، كذلك يضم طاقم الصوت (المختص بمزج الأصوات، المختص بذراع الميكروفون، رجال الكابلات)، بالإضافة الى طاقم الإضاءة (كبير العمال، المساعدون، المسؤول عن مولد الكهرباء).



ويضم الفيلم السينمائي اقساما أخرى، ومنها قسم الاكسسوارات والأزياء (رئيس القسم، المساعدون، الملابس، الماكياج)، ويضم كذلك السائقين، والمصورين الفوتوغرافيين ومدربي الحيوانات وغيرهم.