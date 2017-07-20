طرحت شركة «فوكس القرن الـ 20» منذ وقت مضى الإعلان الترويجي للجزء الثاني والجديد من أفلام الحركة والجاسوسية «Kingsman» بعنوان «The Golden Circle» أو «الدائرة الذهبية».



ويعرض إعلان الفيلم لقصة تعرض مقر وكالة «Kingsman» الاستخباراتية السرية البريطانية للقصف من جانب مجهول، بالإضافة إلى العديد من مشاهد الحركة والإثارة، التي يؤديها بطل الجزء الأول «إيغزي» أو الممثل تارون إيغرتون.



ويختتم الإعلان بظهور الممثل كولين فيرث، والذي يلعب دور «هاري هارت» معلم «إيغزي» وصديق والده الراحل، وهو يحلق ذقنه، بعد أن فقد أحد عينيه، على الرغم من مقتله في أحداث الجزء الأول،.



وفيلم «Kingsman: The Golden Circle» من بطولة تارون إيغرتون، ومارك سترونغ، وكولين فيرث، وهالي بيري، وجوليان مور، وجيف بريدجز، وتشاننغ تاتوم، وبوبي ديليفين، ومن المقرر أن يطرح في السينمات 22 سبتمبر المقبل.