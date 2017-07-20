أعلنت قناة «Cinemax» المعنية بعرض أحدث الأفلام السينمائية على لسان مديرها عن اعطاء الضوء الأخضر لمشروع مسلسل درامي يحمل اسم «Warrior» سيتكون موسمه الأول من 10 حلقات وسيبدأ عملية الإنتاج هذا الخريف في كيب تاون، بجنوب أفريقيا.



و«Warrior» دراما مستوحاة من فكرة لمعلم الفنون القتالية والممثل الصيني الأصل الأسطورة Bruce Lee، حيث تقع أحداث المسلسل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حول «حروب التونغ» التي نشأت في تلك الفترة بين العائلات الاجرامية ذوي الأصول الآسيوية في سان فرانسيسكو.



وتركز القصة على أحد أساطير الفنون القتالية الذي يهاجر إلى مدينة سان فرانسيسكو قادما من الصين في ظروف غامضة ويبدأ باستخدام مهاراته القتالية للعمل تحت يد أحد العائلات الاجرامية المتورطة في تلك الحرب ولم يعلن عن أسماء أبطال العمل بعد.