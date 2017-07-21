طرحت الفنانة أحلام أغنية جديدة بعنوان «شدني» عبر قناتها الخاصة على «يوتيوب». والأغنية عاطفية وباللهجة الخليجية، وهي من كلمات أثال، وألحان محمد الماسي، وإنتاج شركة «كوين إنترناشيونال».

وعلقت أحلام على الفيديو الخاص بالأغنية الذي نشرته أيضا عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»: «اسمعوا أغنيتي الجديدة عبر قناتي في يوتيوب «شدني» وإن شاء الله رح تسمعوا أغنياتي الجديدة والقديمة على مسرح البلاديوم تاريخ 6 أغسطس 2017».

وكانت أحلام قد احتفلت بمرور عام على طرح ألبوم «يلازمني خيالك»، ووصفته بألبوم الملايين، وكانت قد صورت منه أغنيتين تحت إدارة المخرج جو بو عيد، الأولى الأغنية الرئيسية للألبوم «يلازمني خيالك»، من كلمات وشم، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع مدحت خميس، والثانية «طلقة» من كلمات سمر البحرينية، وألحان حمد القطان، وتوزيع زيد عادل.