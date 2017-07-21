أطلت المطربة اللبنانية كارول سماحة الفترة القليلة الماضية على جمهورها من خلال احتفالها الذي أحيته في قرية «مراسي» بالساحل الشمالي في مصر، والذي نظمته إذاعة «إينرجي» التي يملكها زوجها رجل الاعمال وليد مصطفى، فظهرت بملابس بسيطة، ذات اللونين الأبيض والأسود.

وفي تصريحات صحافية لها، أكدت كارول أنها ستبدأ على الفور الاستعداد لحفلها المقرر إقامته في لبنان 12 أغسطس المقبل، ضمن انشطة مهرجان «البترون» الدولي، لافتة إلى أنها تحضر لطرح أغنية جديدة، تتكتم عن تفاصيلها لأنها ما زالت في مراحل تحضيرها، ولكنها وصفتها بـ «المجنونة»، موضحة أن الأغنية تشبه كثيرا الأعمال التي طرحتها في بدايتها الفنية، والتي استطاعت من خلالها أن تصنع شهرتها ونجوميتها.

يذكر أن الفنانة كارول سماحة تحضر لفيلمها الجديد، المقرر أن تبدأ في تصويره في نهاية الصيف، وتصور جميع مشاهده داخل وطنها لبنان، وهو العمل الذي يعد أول أعمالها السينمائية، حيث تتعاون خلاله مع المؤلفة اللبنانية كلوديا مرشليان، والمخرج باسم كريستو. والعمل من إنتاج شركة «day tow pictures»، ومن المقرر أن تجمعها جلسات عمل مع مؤلفة ومخرج العمل، حتى يتم الاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة به.