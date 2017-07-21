عبر الممثل السوري محمد حداقي عن انزعاجه من بعض النجوم والنجمات وذلك في رسالة قاسية عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيها: «عزيزي النجم عزيزتي النجمة، ألا يكفي تعال واستعلاء؟ ألا يكفي جهالة وتجهيل؟ ارحمو هذه الشعوب، أحدكم لا يملك من علمه إلا ما حفظه من مواقع التصوير ليخرج علينا فجأة متفلسفا معتدا بكم هائل من الهراء بلا أي معنى، والله لم تزيدوا هذه الشعوب إلا ضلالة وجهلا دون أي واعز من ضمير».

وأضاف: «ثم من أين جاءت هذه الوقاحة كلها بالادعاء الثقافي؟ ومن الذي أخبركم بأن ظهوركم المتكرر الممجوج على الشاشات يمنحكم حق هذا الادعاء الباطل ومعظمكم وأقول معظمكم لم يقرأ رواية أو مقالة أو كتابا ولو كان في الطبخ، فكيف تسول لكم أنفسكم الظهور بمظهر العارف القيم على المعرفة؟ بل وكيف تسمون أنفسكم نخبا؟ ألا تستحون؟.. والله كلما مررتم بنا بلقاء أو عمل ما أزداد قناعة بأن الممثل هو أغبى الكائنات الحية على الاطلاق، يا سيدتي ويا سيدي، انفخوا واشفطوا وانحتوا الجسم والحواجب والشفاه، لا ضير في الجمال أبدا بل وبالعكس، لكن بالمقابل اقرؤوا، ابحثوا، راقبوا، أنصتوا للحياة لعلكم تنهضون».

وختم حداقي: «ثم ما هذه صناعة المريدين من صحافيين وأصحاب أموال وأصحاب سلطة ونفوذ، والله عيب أقسم بالله عيب، ولكن ماذا نقول يا أهل الناس؟ طبعا أستثني أسماء قليلة استحقت ما هي فيه عن جدارة وهم يعرفون أنفسهم والباقي لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم انصرنا على أنفسنا».