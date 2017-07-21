دانة جبر: «غضبان» مسلسل مهم .. والفن الراقي رسالة إنسانية

بريجيت ياغي: نرفع القبعات احتراماً وتقديراً للشركات التي بقيت في سورية تنتج أعمالاً فنية دمشق ـ هدى العبود

«غضبان» مسلسل سوري بدء تصويره مباشرة بعد شهر رمضان في عين الفيجة بريف دمشق، على أن تستكمل المشاهد السياحية في ريف مدينة طرطوس الساحلية.

«الأنباء» زارت لوكيشن التصوير والتقت عددا من النجوم المشاركين فيه، وكانت البداية مع الفنانة دانه جبر التي علقت: عندما قرأت الدور المسند لي في «غضبان» شدتني القصة بشكل كبير، وشعرت بأن هناك شيئا جديدا بالعمل نستطيع أن نوصله بأمانة، وأقول بأمانة لأن الفن رسالة إنسانية، كما هو مضمون مسلسل «غضبان» بقالبه الاجتماعي والكوميدي في نفس الوقت، فهو يغوص بالصراع الأبدي بين الخير والشر، ومن هنا نجد أن البطل فهد النجار يلعب الدور ببراعة، من خلال مساعدة الفقراء والمحتاجين والوقوف إلى جانبهم، وما أحوجنا اليوم لأن نكون متكاتفين في سورية بعد ست سنوات ونصف من الحرب الطاحنة المؤلمة

وعن دورها قالت جبر: بداية كل من يعمل في المسلسل يعتبر وجودة ذا أهمية بمكان، واعتدنا في سورية على البطولة الجماعية بمعنى كل منا يكمل الآخر، وأنا شخصيا أبارك هذا العمل وآمل أن يأخذ العمل صدى كبيرا، وأجسد فيه دور فتاة مسترجلة، دائما هناك اختلاف وخلاف مع شقيقتي التي تؤدي دورها الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي، وأشعر أن هذا العمل بالذات سيكون مختلفا عن أعمالي السابقة، وأرجو من الله تعالى أن يحقق لي هذا الكركتر شيئا يضاف إلى مسيرتي الفنية.

من جهته قال المخرج محمد نصر الله: احداث «غضبان» حقيقية وجرت في ظروف خاصة، والعمل يحمل طابعا إنسانيا يتخلله شيئا من الكوميديا، وهدفنا إدخال السرور والبسمة على وجوه المشاهدين أينما كانوا، لأن هناك وجوهاً في سورية نسيت حتى البسمة، نظرا لما تمر فيها البلاد، من جهة أخرى علينا أن نعترف أن الظروف الإنتاجية صعبة جدا، وما يميز العمل أننا استقطبنا وجوهاً شابة، والهدف إدخال دماء فنية جديدة على الوسط الفني، وبرأي هذه سنن الكون.

بدوره قال النجم فهد النجار: أجسد شخصية رجل طيب يعمل على مساعدة الفقراء، وما أكثرهم في سورية بعد سنوات ست عجاف، أساعدهم على حساب الأغنياء لكن بطريقتي، وقصة المسلسل واقعية، وليست خيالية، والبطل استشهد خلال الحرب ولن أزيد أكثر.

اما الفنان نزار أبو حجر فقال: ألعب شخصية «أبو مروان» الرجل البسيط، وشاء القدر أن أرزق بابن «عاق» لا تهمه متطلبات الحياة القاسية في بلد عانى ويعاني من الحرب، وكل ملذات الحياة التي يعيشها على حساب مستقبل ابنه الوحيد، وعندما وقفت بوجهه اتهمني بالجنون، «حقيقة أقولها» العمل سيفاجأ المشاهدين لأنه عمل رائع من الواقع، وسيفاجأ الوسط الفني بلونه قبل المشاهد.

وقال الفنان محمد قنوع: أحببت الدور الذي اقدمه في العمل لأن الآثار أثناء الحرب في سورية كسرت وهربت للخارج، والهدف طمس حضارتنا وتاريخنا ووجودنا وإعادتنا للقرون الوسطى والظلام، وفي نفس الوقت أكون بعيدا نوعا ما عن أسرتي بسبب البخل، وأتقرب من النساء، لكنني لم أكن موفقا، كل هذه الظروف السيئة التي أمر بها أنقذني منها «غضبان» وغير مسيرة حياتي شاهدوا العمل واستمتعوا به، لأننا صورناه بأجمل المناطق السياحية بسورية، بدءا من عين الفيجة، وانتهاء بجبال الساحل السوري الرائعة في مدينة طرطوس.

من جهتها قالت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي: سعيدة بوجودي في بلدي الثاني سورية، وأعتبر مسلسل «غضبان» العمل السوري الثاني الذي أشارك فيه نجوما سوريين، وأنا فخورة بما أسند لي من دور من خلال قصة واقعية، وأقولها صادقة، ترفع القبعات احتراما وتقديرا للشركات التي بقيت في سورية تنتج أعمالا فنية، نالت العديد من الجوائز العربية والعالمية، والأعمال السورية بحق أصبحت خلال شهر رمضان ضيفة عزيزة على الفضائيات العربية، ولا تستغربوا أنني سأزور الأماكن القديمة التي تعبق بالتاريخ التي صور فيها مسلسل «باب الحارة».

وتابعت ياغي: دوري شخصية «دارين» وهي فتاة قوية تحب الأرض والقرية وأجواءها، وأغرم بالفنان فهد النجار «الذي يجسد شخصية غضبان» وأكون على خلاف مع شقيقتي دانة جبر.

يذكر أن مسلسل غضبان من إخراج محمد نصر الله، وتأليف فايز بشير، ومن إنتاج شركة المهنا وجمان للإنتاج والتوزيع الفني، بطولة الفنان فهد النجار، أريج خضور، حسام تحسين بيك، جرجس جبارة، نزار أبو حجر، ومن السعودية الفنانة مروة محمد، غادة بشور، تولاي هارون، دانا جبر، أنجي مراد،، رشا حاضري، طارق زعتر، مظهر جروج، رضوان قنطار، من لبنان بريجيت ياغي.