تحدث الفنان رامي عياش عن الحفل الرائع الذي أحياه في افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية بمناسبة العيد الـ 60 لليالي اللبنانية، وقال رامي: «لقد قدمنا حفلين رائعين، الاول لأهالي بعلبك والثاني خلال الافتتاح الرسمي للمهرجان، هذا الحفل هو تكريم للأغاني القديمة ولكنه ممزوج أيضا بروح الشباب والأغاني الجديدة الشبابية».

وتابع: «هذا الدمج، أتاح الفرصة للجيل الجديد لأن يسمع الأغاني القديمة ويتعرف عليها وفي الوقت نفسه يستمتع بالاغاني الجديدة التي يحبونها ويطلبنوها مني في الحفلات».

وعن الهجوم الذي تعرض له بعض الفنانين في السنوات الماضية بعد مشاركتهم في بعلبك كمثل القول «إن هناك من يستحق أكثر منهم الوقوف على خشبة هذا المسرح»، اجاب رامي، حسب موقع «الفن»: «بعلبك لا ترد على هؤلاء، ما قدمناه اليوم هو تكريم للاغاني القديمة وهذا بحد ذاته يستحق ان نقف عنده، يكفي انه لدي في أرشيفي عدة اغان كبيرة وبحاجة إلى اوركسترا لتقديمها مثل «جبران»، «أمير الليل»، «اشتقتلك»، «مجنون»، وبالتالي كانت تتماشى كثيرا مع أجواء الحفل، وهذا هو النجاح».

وحول اختلاف مسرح بعلبك عن باقي المسارح، قال: «احترم الجمهور الحاضر حتى ولو كنت أغني في فندق صغير، احترام الجمهور الحاضر في حفلي هو الأهم، ولا أفرق بين جمهور في حفل صغير وجمهور في حفل كبير، ويبقى للصرح هيبته لا أكثر ولا أقل».

اما عن نشاطاته في الصيف، فقال رامي: «أستعد لاحياء 13 مهرجاناً لبنانياً هذا الصيف، الله يزيد لبنان نجاحا وفرحا وسلما ومحبة ورقصا وبهجة وفنا، ولقد وقعت أيضا عقدا مع المنتج اميل طايع والكاتبة منى طايع، من أجل بطولة مسلسل درامي جديد، نعلن عن تفاصيله لاحقا».