تسبّب نشر الممثل الشاب أحمد فريد صورة سيلفي مع عادل إمام بوضع الزعيم بموقف محرج جدّاً مع الجمهور، بعدما ظهرت ملامح وجهه "بدون مكياج" مغايرة تماماً لإطلالته في المسلسل الأخير "عفاريت عدلي علام" وظهرت للمرة الأولى تعليقات ساخرة من الفنان الكبير تطالبه باعتزال التمثيل.

الصورة تم التقاطها من الساحل الشمالي، حيث يقضى الزعيم عادل إمام وأغلب نجوم الفن عطلة الصيف بعد انتهاء ماراثون دراما رمضان، وعلق عليها فريد عبر حسابه بموقع إنستقرام قائلا: احلى ليله مع الزعيم مع الاستاذ قامه كبيره نفتخر بيها كلنا ومصر تفتخر انها تملك قامه عظيمه ، والصورة دي مش مجرد سيلفي مع الاستاذ ، الصورة دي بعتبرها توثيق لان مقابلتي معاه وحديثي معاه بالنسبالي ده حدث مهم قوي و شرف كبير ليا . ربنا يديلك الصحة وطولة العمر.

التعليقات تجاهلت صاحب الحساب أحمد فريد، وتوقفت أمام ملامح الشيخوخة الواضحة على وجه الزعيم، وأبدى أكثر من متابع دهشته من الفارق بين وجه عادل إمام الطبيعي ووجهه بعد المكياج، وقال متابع: عادل إمام رائع بس يا ريت يبطل يمثل و يخلي ذكرياتنا عنو الافلام القديمة اما شغل الحين سيء المكياج يغير شكلو اكيد لكن هو كبير الله يعطيه الصحة.

بينما تساءل بقية المتابعين حول الحالة الصحية لعادل إمام، متخوفين من أن يكون بحالة صحية متدهورة، بحسب ملامح وجهه المتعبة في الصورة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي لا يرحم النجوم الكبار، فهل توافقين على اعتزال عادل إمام التمثيل بسبب تقدّمه في العمر؟