تختلف نجمات العالم العربي كثيرًا قبل المكياج وبعده، وتصدمنا البعض منهنّ بعد نشر صورها على انستقرام من دون مكياج، كالنجمة المصرية أنغام، التي بدت مختلفة تمامًا قبل مساحيق التجميل وبعدها.

وبالفعل يساعد المكياج والمساحيق من كريم الأساس، والـ ماسكرا والـ ايلاينر، واحمر الشفاه، وظلال العينين، على إبراز جمال نجماتنا بخاصة اللواتي يعانين شوائب وعيوبًا في بشرتها.

نلاحظ في الصور أعلاه، الفرق الكبير الحاصل لنجمات العالم العربي قبل وبعد المكياج، ونلاحظ مثلًا أنّ النجمة اللبنانية سيرين عبد النور كانت شاحبة البشرة من دون مكياج، لكنها أصبحت في قمة جمالها وجاذبيتها بعده.

النجمة ليلى اسكندر، استخدمت مع مكياجها العدسات اللاصقة، فبدت أجمل وأكبر سنًّا بعد المكياج، والصورة توضح ذلك.

النجمة سارة الهاني، بدت أكثر جاذبية بعد استخدامها أحمر الشفاه الفاقع، أما النجمة أحلام فبرز جمال ملامحها بعد المكياج الخليجي الذي يليق بها.

أما النجمة الأكثر اختلافًا قبل المكياج وبعده، هي غادة عبد الرازق التي اختلفت بشكل ملحوظ بعد العدسات اللاصقة، وأحمر الشفاه، ومكياج العينين.

تابعن الصور ولاحظن الفرق في ملامح النجمات قبل وبعد المكياج.