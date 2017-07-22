نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورة جديدة لها عبر حسابها على «إنستغرام»، عرضتها لانتقادات مؤذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدت غادة في الصورة مغمضة العينين، وكأنها تكاد تغيب عن الوعي، وربما يكون السبب تأثير فلاش الكاميرا على عينيها، ولكن هذا الاحتمال غاب عن أذهان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من تساءل كيف يمكن أن تنشر هذه الصورة، وآخرون وجهوا إليها انتقادات واتهامات قاسية وغير لائقة وربطوا بين الصورة وبين الفيديو الفاضح، وقالوا إنها ربما كانت تحت تأثير الأدوية التي تتعاطاها.



وكانت غادة عبدالرازق قد تورطت بأزمة وصفت بالفضيحة بعد نشرها فيديو خادش للحياء، فما كان منها إلا أن اعتذرت وأكدت أنها كانت تحت تأثير الأدوية التي تتناولها منذ سنوات بسبب حالتها النفسية.