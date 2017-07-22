على الرغم من الخسارة التي مني بها صناع الدراما السورية هذا الموسم وبعد خروج 8 مسلسلات تلفزيونية سورية كانت مصورة لشهر رمضان، بدأت ملامح انفراج حقيقي للدراما السورية تتبلور، فمن الواضح أن موسم الخريف المقبل سيحمل مفاجآت كثيرة ومنها إعلان محطتي «ام بي سي» و«أبو ظبي» شراء مسلسل «وردة شامية»، وهذا ما أشارت إليه الممثلة وبطلة المسلسل شكران مرتجى.

وكانت بعض حلقات هذا المسلسل المقتبس من القصة الشهيرة لـ «ريا وسكينة» قد سربت في الأسبوع الأول على موقع «يوتيوب»، وحاولت الشركة المنتجة تدارك الموضوع.



وعلى الرغم من سرعة انتشارها وتحقيقها متابعة خجولة، استطاعت الشركة أن توقف هذه الحلقات وتبيعها في المقابل للفضائيات.

وفي هذا الإطار أكد مصدر من شركة الإنتاج، حسب موقع «نواعم»، أن «الإيجابية» الوحيدة لعدم شراء المسلسل في رمضان عادت بالفائدة على العرض الأول وتهافت المحطات على شراء العمل، وبالتالي يحسب للمسلسل أنه سيعرض خارج المنافسة الرمضانية التي قد تظلم البعض مرات كثيرة وترفع من قيمة ونسبة متابعة مسلسل على حساب مسلسل آخر.

ويشارك في العمل مع شكران مرتجى وسلافة معمار كل من النجم السوري المخضرم سلوم حداد ومجموعة من الممثلين السوريين.



وتدور أحداث العمل عبر مشهدية «فانتازيا شامية»، بعيدة عن النمطية التي سادت صورة «الحارة»، حول قصة أختين تتجهان الى ارتكاب الجرائم وتنفيذ المؤامرات ضد كل من حولهما، بعد مرورهما بتجارب قاسية وضعتهما في قالب نفسي خاص، إضافة الى سر خاص بهويتهما الأصلية، في تركيز على بطولة نسائية خلافا لما هو مألوف في الأعمال الشامية.