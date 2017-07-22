استجاب الفنان محمد سعد لنصيحة مكتشفه ومخترع شخصية «اللمبي» المخرج شريف عرفة، وقرر الابتعاد عن الأعمال الفنية الكوميدية الفترة المقبلة، بعدما تراجعت أسهمه، خاصة عقب فشل أفلامه الأخيرة وبرنامجه «وش السعد».

وذكرت تقارير صحافية ان سعد قرر اللجوء للأدوار التراجيدية، ويبحث بالفعل عن نص قوي يعود به لماراثون دراما رمضان 2018، كما يقدم دورا جديدا عليه ضمن أحداث فيلم «الكنز» مع النجم محمد رمضان والفنانة هند صبري.



وقد تعاقد محمد سعد بالفعل مع المنتج صادق الصباح على بطولة مسلسل جديد لموسم دراما رمضان 2018، وكان شرطه الأساسي هو عدم تقديم نص كوميدي، وأن يقدم شخصية جديدة تماما، ضمن خطته لتغيير صورة جمهوره عنه، خاصة وأن أغلب النقاد اتهموه بالاستسهال واستغلال نجاح شخصية اللمبي، وأنه لم يعد قادرا على تقديم الجديد.

إلى ذلك، يراهن سعد على نجاح تجربته الجديدة «الكنز» المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، حيث يقدم شخصية رئيس القلم السياسي في عهد الملكية المصرية، منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، ويستخدم نفوذه وقوته وسطوته في هذه الفترة، إلى أن تأتي ثورة 1952 وتتم محاكمته أمام الجميع، ويشاركه البطولة محمد رمضان، هند صبري، روبي، سوسن بدر، هالة صدقي، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، أمينة خليل، نهى عابدين، وأحمد صيام.