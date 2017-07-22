القاهرة ـ محمد صلاح

نفت الفنانة لبنى عبدالعزيز ما تردد عن اتخاذها قرارا بالعودة للإقامة بأميركا مرة أخرى وأكدت انها تتردد أكثر من مرة سنويا لزيارة ابنتيها سارة ومريم وأحفادها الذين يعيشون هناك.



في حين استقرت هي نهائيا بالقاهرة منذ عام 1999 بعدما هاجرت مع زوجها الراحل د.إسماعيل برادة الى أميركا عام 1967.



وحول ما تردد عن اقتراب انتهائها من كتابة مذكراتها قالت: رفضت العديد من العروض المغرية لكتابة مذكراتي الشخصية ولكني رفضت رفضا نهائيا لأنها لا تخص سواي وأسرتي.



وليس فيها أسرار وعلاقات وخفايا، وما زلت عند موقفي بالرفض. كما تلقيت عروضا للتمثيل مجددا ولكني اكتفيت بما قدمت.

لبنى أكدت: اعتزلت الفن تماما مع قراري بالهجرة لأميركا. وحين عدت للقاهرة عاودني الحنين للتمثيل وقدمت فيلم (جدو حبيبي) ومسرحية (سكر هانم) ومسلسلي (عمارة يعقوبيان - قوت القلوب) اي اربع أعمال فنية طوال 18 سنة.



مما يؤكد عدم لهفتي للعمل بالفن. ومنذ سنوات ابتعدت نهائيا عن الكاميرا.



كما انني لا أتابع الأعمال الفنية الحالية إلا نادرا جدا ولست مهمومة بمشاهدة الأفلام السينمائية، ولا أظهر إلا في المحافل والمناسبات الفنية والاجتماعية فقط. وتم تكريمي كثيرا وهو أمر يسعدني جدا.