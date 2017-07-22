بعد نجاحها في خطف أنظار الجميع بشخصية الصديقة الخائنة في مسلسل «لأعلى سعر»، قررت الفنانة زينة العودة للبطولة المطلقة، حيث بدأت مفاوضات رسمية مع شركة «العدل غروب» لوضع التفاصيل الكاملة لمسلسلها المنتظر لموسم دراما رمضان 2018، علما أن زينة سبق وقدمت بطولة مطلقة عام 2016 في مسلسل «أزمة نسب» ولكنه لم يصادف النجاح الكبير لدورها كممثلة مساعدة مع النجمة نيللي كريم.

ووفق وسائل اعلام مختلفة، فإن زينة عقدت اجتماعا مع المنتج جمال العدل وشقيقه المؤلف مدحت العدل، وتم الاتفاق رسميا على منحها البطولة المطلقة في موسم دراما رمضان المقبل، على أن يترك لها حرية اختيار المؤلف والمخرج، خاصة أن الكاتب د.مدحت العدل سيتفرغ لكتابة مسلسل آخر من بطولة النجم محمد رمضان.