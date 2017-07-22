نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور للممثل الأمريكي "بول نيكولز" بعد العثور عليه في جزيرة "كوه ساموي" التايلاندية، بعد اختفائه بثلاثة أيام.



وكان الممثل البالغ من العمر 39 عاماً، في عطلة بالجزيرة التايلاندية، وعند قيامه برحلة لاستكشاف الغابة، ومحاولته أخذ صورة سيلفي بجوار شلال مائي إنزلقت قدمه، وفقد توازنه، وسقط من أعلى فى حوض صخرى حيث ظل محاصرا دون طعام لمدة ثلاثة أيام، كما أصيب بكسر في قدمه، وجروح خطِرة ، وظل مكانه حتى وجد قرويًا الدراجة النارية الخاصة بالممثل وأبلغ الشرطة.



وعثر طاقم الطوارئ على الممثل بعد بلاغ القروي للشرطة، وبعد بحث دام ثلاثة ايام كاملة، وعندما تم العثور عليه، كان شبه واعيا ويعاني من انخفاض في حرارة الجسم، وكذلك عدوى استوائية التقطت من جراحه.



ويأتي الحادث بعد شهر من وفاة السائح جيفري ماوي "28 عاما"، بعد سقوطه في نفس المكان.