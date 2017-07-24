احتفلت المطربة المغربية جنات، بليلة حنتها( ليلة ماقبل الزفاف) أمس في سرية تامة وبعيداً عن أعين الصحافة والإعلام، وذلك في بلدها المغرب، بحضور الأهل والاصدقاء فقط.



ظهرت جنات في حفل حنتها، ترتدي زي مغربي، ويحملها عدد من الرجال فوق أكتافهم، وسط بهجة من أصدقائها وأهلها.



عريس جنات هو محمد عثمان نعمان، مدير مؤسسة أبوشقة للمحاماة والمستشار القانوني لقائمة في حب مصر الفائزة في انتخابات مجلس النواب 2015.

وأقيم الحفل وسط طقوس مغربية وحضور أقارب العروسين، وارتدت جنات القفطان المغربي، فيما من المنتظر أن يتم الزفاف قريباً وسيقيم العروسان في مصر.

محمد عثمان نعمان محامٍ شهير في مصر، وهو أحد القانونيين المتخصصين في القانون الجنائي والمحامي الخاص لعدد من المشاهير في عالم الفن والسياسة.

وينتظر أن تحتفل جنات بزفافها اليوم، على أن تقضي شهر العسل، وتعود بعدها الى مصر لاستكمال تسجيل ألبومها الذي تتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.