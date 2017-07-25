كشف الممثل المصري محمد فراج أنه يعيش حالة حب فريدة من نوعها مع حبيبته التي غيّرت الكثير بحياته.

ووصف نفسه خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "آخر النهار"، بأنه شخص مزاجي حتى النخاع، مشيراً إلى أن حبيبته وضعت يدها على أشياء عديدة في شخصيته، وغيرتها.

وأشار فراج إلى أن حبيبته طيبة جدا وقلبها ذهب، وقال إنها دخلت حياته في مرحلة صعبة جدا بالنسبة له من الناحية النفسية.

وتأثر وتوتر فراج خلال حديثه عن حبيبتها التي يوجه لها الكثير من كلمات الحب على مواقع التواصل الاجتماعي وكاد يبكي وهو يقول أنها "وضعت يدها على الكثير من تفاصيل حياته ونحنا مرتاحين"، آملاً أن تكلل علاقتهما بالزواج في وقت قريب.