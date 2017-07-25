أثارت الطفلة، "أنجيليك هايل"، ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد مشاركتها في برنامج Amercia’s Got Talent، حيث أذهلت لجنة التحكيم والحضور بجمال صوتها في واحدة من أصعب الأغنيات لـAlicia Keys وهي Girl on fire.

مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه "أنجيليك" تغني في البرنامج، أصبح من أكثر الفيديوهات رواجاً حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتجاوز المليون وسبعين الف مشاهدة خلال أيام قليلة.



والملفت، أنّ لجنة التحكيم التي أصيبت بذهول من أداء أنجيليك، منحتها الـ Golden Buzzer، لتؤكد أنّها من أجمل المواهب التي مرّت في البرنامج.