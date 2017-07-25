تراجعت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن قرارها بالإعتزال عن استخدام مواقع التواصل الإجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو يتضمّن مقتطف عن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد شاركت عبد الرازق متابعيها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام مقطع فيديو لخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخير، وأرفقت الفيديو بتعليق لها قائلة: "تحيا مصر وشعبها ويارب دايما في خير وأمان وسلام".

وساد حال من الجدل بين متابعي صفحتها حول الفيديو وما كتبته عبد الرازق، وانهالت عليها التعليقات التي استغربت قرار رجوعها عن اعتزال مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل نشر هذا الفيديو وهي بنفسها قد سبق ونشرت مقطع فيديو يحتوي على مباراة في الملاكمة مقتبص عن فيلم أجنبي وعلقت عليه ممازحة "أشوفكم إن شاء الله السنة الجاية لأني لم اعتزل التمثيل ولكن اعتزلت السوشيال ميديا.. شكرا".