أثارت رسالة مبطنة من المنتج محمد السبكي ضجة كبيرة بين متابعيه على «انستغرام»، الذين اشاروا الى انها قد تكون موجهة إلى النجمة اللبنانية هيفاء وهبي. واعتبر متابعوه انه يوجه رسالة بطريقة غير مباشرة إلى وهبي بعد الخلافات التي نشبت بينهما والتي لم تنته إلا بصدور قرار رسمي من نقابة المهن التمثيلية في مصر بشأن الشكوى التي قدمها السبكي. وفي مقطع الفيديو قال السبكي: «من خان خونه ولو بعد حين»، فتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وطالبه العديد منهم في تعليقاتهم بالمسامحة.

وكان المنتج المصري تقدم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية بعد علمه بأن وهبي تعاقدت مع شقيقه أحمد السبكي على الظهور في فيلم «خير وبركة» مع الفنان الكوميدي علي ربيع، رغم أنها متعاقدة معه على فيلم بعنوان «ثانية واحدة».