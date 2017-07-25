أكدت المخرجة السورية رشا شربتجي أنها لم تمانع بالعمل مع محطة «ام تي في» اللبنانية وأنها اعتذرت عن مسلسل «كارما» اللبناني بسبب عدم قدرتها على الالتزام بأوقات التصوير لظروف خاصة.

وقالت رشا، في تصريحات لها: «مؤخرا تداولت بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خبر انسحابي عن إخراج عمل لبناني لصالح محطة «ام تي في» اللبنانية بسبب تعصبي المطلق للدراما السورية، أنا حابة وضح للكل إنو هاد الكلام غير صحيح واشاعة وما بيمثلني اطلاقا».

وكانت أخبار انتشرت أن رشا اعتذرت عن إخراج مسلسل «كارما» لصالح «ام تي في» لأنها تجد نفسها بالدراما السورية أكثر، حيث وجدت ضالتها بالمسلسل السوري «شوق» بدلا منه وأن عملها بالدراما اللبنانية أو المشتركة جاء بسبب مقتضيات المرحلة التسويقية. وأضافت المخرجة السورية: «ام تي في» من المحطات اللي بحترمها وبحبها وكنت سعيدة جدا بالتعاون معهم وانا من متابعيها من قبل ما تنعرض اعمالي عليها هالشي بيشرفني، اما فيما يخص «كارما» فهو عمل مهم كان رح يضيف إلي بالتأكيد لو كان الظرف مناسب، لكن أنا اضطريت اعتذر بسبب ظرف خاص بيمنعني من الإلتزام بالموعد المتفق عليه للمباشرة بالعمل.