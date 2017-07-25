أكدت الممثلة السعودية مروة محمد أنها لا تعير اهتماما للهجوم عليها بسبب القضايا التي تناقشها في أعمالها اهتماما. وقالت: «لا ألتفت كثيرا لردود الفعل، سواء أكان هجوما أم إشادة من الجمهور، فأنا أقدم أعمالا مقتنعة بها وأرى أنه من الضروري تسليط الضوء عليها ليتنبه إليها الناس». وأضافت محمد، بحسب مجلة «لها»: «الإعلام يهتم ويسلط الضوء على مختلف القضايا، ولكن تأثيره أقل من تأثير الممثل، ولا أستطيع أن أقيم الإعلام ولكننا بشكل عام بتنا نفتقد المصداقية، فالخبر نفسه نجده منتشرا في أكثر من وسيلة إعلامية بأكثر من صيغة وبطرق مختلفة، وبالتالي يشوش الجمهور ولا يعرف أين الصح وأين الخطأ، كما أنه لا يوجد رقيب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي بات الجميع الآن يدخل ويشتم ويلعن».