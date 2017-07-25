فوجئ الجمهور خلال الفترة القليلة الماضية بانتشار خبر إصابة الممثلة اللبنانية نادين الراسي بإطلاق نار وسط بيروت، حيث انتشرت أخبار تقول: «إصابة الفنانة نادين الراسي بطلق ناري وسط بيروت».

من جهتها، نفت الراسي هذا الموضوع تماما، وقالت، في تصريحات لها، إنها فوجئت بعدد كبير من المكالمات الهاتفية والرسائل التي تلقتها للاطمئنان على صحتها إثر تعرضها لحادث مفاده إصابتها بطلق ناري مجهول المصدر، مؤكدة أنها كانت نائمة في منزلها وقت انتشار هذا الخبر، وانزعجت من وسائل الإعلام التي تداولته دون التأكد من صحته، موجهة إليها رسالة قصيرة بأن تتحرى الدقة قبل نشر أي أخبار خاصة إذا كانت تمس بصحة الفنان حتى لا يعرضوا ذويه لحالة سيئة اثر سماع مثل هذه الأخبار.

وكانت نادين الراسي قد تعرضت أخيرا لأكثر من أزمة بداية بصورها مع الطبيب رائد لطوف ثم أزمتها مع السوريين التي اعتذرت عنها، مؤكدة أنها أساءت التعبير، ووجهت اللوم إلى زملائها السوريين ممن يعرفونها وتعاونت معهم في أكثر من عمل فني لأنهم يعلمون جيدا انتماءها السوري قبل اللبناني خاصة أنه من المعروف أن والدة نادين سورية الجنسية ولا يمكن أبدا أن تقصد الإهانة لأهلها في سورية.

من ناحية أخرى، تقضي نادين إجازتها الصيفية برفقة أسرتها وأصدقائها بعد انتهاء ارتباطاتها الفنية خلال الموسم الرمضاني الماضي حيث شاركت في بطولة مسلسل «ورد جوري» الذي حقق نجاحا كبيرا وسط السباق الدرامي في رمضان الماضي ما جعل منها اسما تتصارع عليه حاليا كبريات شركات الإنتاج الدرامي اللبناني للفوز به في خريطتها الدرامية المقبلة.