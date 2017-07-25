أثيرت مؤخرا ضجة كبيرة حول أغنية «بحبو كتير» للفنانة نوال الزغبي والتي طرحتها بالتعاون مع شركة «لايفستال ستوديوز» والشاعر ميشال جحا والملحن جوزيف جحا، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنان الشاب وسيم الفارسي يؤدي الأغنية نفسها بكلمات مختلفة في العام 2001.

وفي التفاصيل التي باتت معروفة، أن الفارسي، والذي كان منتسبا إلى شركة «ريلاكس إن» للإنتاج الفني، سجل الأغنية من كلمات الشاعر طوني أبي كرم وألحان جوزيف جحا، الذي غاب خلال السنوات الماضية عن التلحين، ولكن مع بعض التعديلات في النص ليتناسب ذلك مع غنائها من قبل شاب.

وبعد تقدم أبي كرم بشكوى إلى الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى «ساسيم» في لبنان، تبين أنه على حق واليوم يقع موضوع إيقاف الأغنية وتحصيل تعويض مادي. وقال أبي كرم إنه على تواصل دائم مؤخرا مع نوال والتي يرفع عنها مسؤولية المعرفة بالأغنية وأنها صادرة منذ الـ 2001 وحتى إن الشركة المنتجة لم تكن على علم بذلك، مشيرا إلى أن اللوم يقع على عاتق «المعتدي» على نص الأغنية التي أنتجت منذ 16 عاما، مؤكدا انه لن يوقف بث الأغنية لأن كلماتها ملكه.

وأضاف أبي كرم، في تصريحات صحافيه له: «حزين جدا على أن ما حصل في هذه الأغنية كان مع شاعر كبير وصديق مثل د.ميشال جحا، وأنا على يقين بأن نجله جوزيف هو من قام بتعديل الكلمات وطلب منه التنازل عند كاتب العدل، ولكن هذا لا يبرر ما حصل، لأنه وقانونيا ممنوع تغيير وتحويل كلمات أغنية أنتجت سابقا»، كما أنه سيلجأ إلى الاجراءات القانونية لتحصيل تعويض مادي ومعنوي.

وعن حقيقة أن الأغنية مسجلة في العام1997 للفنانين عمر ورافي قبل وسيم الفارسي، قال أبي كرم: «الموضوع غير صحيح كليا، مطلع العام 2000 كنت أعمل على أغنيات كثيرة من بينها «أقول أهواك» مثلا، وقد يكون أنه في إحدى الجلسات كتبت كلمات الأغنية وغنياها على البيانو ولكنها ليست لهما، ومن لديه إثباتات فليكشف عنها وإن كان هناك تسجيل فلينشر».