على الرغم من مرور أشهر على عرض فيلم «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، الذي قامت ببطولته الفنانة رانيا يوسف الى جانب كل من الفنانة ميرفت أمين ويسرا اللوزي، لايزال العمل يواجه المشكلات، وذلك بعدما رفع المؤلف أحمد صفوت دعوى قضائية يتهم فيها أسرة العمل بسرقة القصة الخاصة به، وتردد أن النيابة استدعت أبطال العمل ومؤلفه روماني سعيد من أجل التحقيق في الواقعة.

من جانبها، أوضحت الفنانة رانيا يوسف حقيقة استدعائها من قبل النيابة، وهو الخبر الذي انتشر أخيرا، وقالت في تصريحات صحافية لها إنها ضيفة شرف في العمل ولم تشارك فيه بدور أساسي بل ظهرت في بعض المشاهد لإعجابها بفكرته وأبطاله أيضا، مثل النجمة الكبيرة ميرفت أمين، مشيرة الى انها لا تعرف شيئا عن القضية ولم تستدعها النيابة، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة. وأضافت: «أنا قاعدة في حالي ومركزة في شغلي فقط ولكن للأسف الشائعات تحاوطني طوال الوقت».

أما مؤلف العمل، فقد أوضح في تصريحات له أنه لم يتلق أي استدعاء ولم يتم التحقيق معه كما أن القصة الخاصة بالفيلم أصلية ولم تؤخذ من أي عمل، إلا أن البعض يرغب في القيام بدعاية من خلال مثل هذه الأمور.

من جهة أخرى، أنهت رانيا يوسف تصوير دورها في مسلسل «الدولي» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان باسم سمرة. وأشارت رانيا في تصريحاتها الى أنها خلال العمل تمر بمراحل عديدة بين الفقر والثراء، وهو ما شجعها على قبول المسلسل الذي من المفترض أن يعرض خارج السباق الرمضاني، حيث توقف التصوير خلال الشهرين الماضيين.