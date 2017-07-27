تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً فيديو نادراً ظهر فيه الفنان العراقي كاظم الساهر في مشهد قتالي من مسلسل "المسافر".

وفوجئ المتابعون بمشاهدة الساهر الذي عرف برومنسيته وهو يخوض عراكاً مع إحدى شخصيات العمل.

يذكر أن المسلسل أنتج في العام 1993. وتدور أحداثه بين بغداد والموصل. وقد جسد فيه كاظم الساهر دور أستاذ يبتعد عن حبيبته نماء التي أدت دورها الممثلة العراقية سهير أياد من أجل العمل.

ويتآمر عليه أقاربه الطامعون بثروة نماء ليبعدوه عنها فيتم تعيينه في مكان بعيد في شمال العراق.

وهناك يعمل معلماً في قرية فقيرة تحكمها عائلة مستبدة فتعشقه شقيقة الزعيم فيما يحاول أشقاؤها التفريق بينهما. وهو يعيش الحيرة بين حبه لنماء في بغداد ورغبته في عدم جرح مشاعر أخت الزعيم.