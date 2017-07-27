قبل الممثل البريطاني دانييل كريغ في نهاية المطاف تأدية شخصية جيمس بوند مجددا في جزء جديد من مغامرات العميل السري الذي جسد دوره أربع مرات، بعد أن كان قد صرح سابقا بأنه لم يعد مهتما بهذا النوع من الأدوار.

وقد رفضت استديوهات «مترو-غولدوين-ماير» (ام جي ام) المالكة للحقوق السينمائية الخاصة بجيمس بوند التعليق على هذه المعلومة التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» في اتصال من وكالة فرانس برس.

كما أن مجموعة «إيون بروداكشنز» التي تتولى إنتاج أفلام هذه السلسلة لم ترد على طلبات وكالة فرانس برس.

وكانت «إيون بروداكشنز» قد أعلنت الاثنين أن الجزء الخامس والعشرين من مغامرات جيمس بوند سيصدر في 8 نوفمبر 2019، من دون توضيح إجراءات التوزيع.