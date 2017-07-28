تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة نجاة الصغيرة. وكشفت الصورة التغييرات الكبيرة التي طرأت على شكل النجمة المصرية بعد ابتعادها لمدة طويلة عن الأضواء.

يُذكر أن آخر إطلالات الفنانة التي شارفت على الثمانين كانت من خلال أغنية "كل الكلام". وهي من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان طلال وتوزيع يحيى الموجي.

ويشار إلى أن نجاة الصغيرة هي الأخت غير الشقيقة للفنانة الراحلة سعاد حسني. وقد لدت في العام 1938 ودخلت عالم الفن في العام 1942 حيث قدمت الكثير من الأعمال الغنائية. كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية.