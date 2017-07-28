تستعد الفنانة الإماراتية أحلام لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح «والت ديزني» في 18 أغسطس المقبل، وبذلك تكون أول مطربة عربية تقف على هذا المسرح.

ودعت أحلام جمهورها لحضور حفلها، حيث كتبت على حسابها الخاص على «انستغرام»: «كما عودتكم جمهوري بمسارح تليق بجمهوري.. في لوس أنجيليس أميركا بتاريخ 18- 8-2017 وكأول فنانة عربية على مسرح والت ديزني العريق، أنتظركم جمهوري، وأعدكم بحفل ملكي من الطراز الأول، أحبكم، الله لا يحرمني منكم ولا من محبتكم».

وتقوم أحلام هذه الفترة برحلة في أوروبا برفقة أفراد أسرتها، وكعادتها حرصت على مشاركة «الفانز» بمقاطع فيديو وصور من مزاراتها السياحية المختلفة.

ونشرت من مدينة بورتوفينو الإيطالية صورة جديدة لها، حيث تمنى متابعوها لها رحلة أوروبية ممتعة، في الوقت الذي أعربت فيه عن حماسها للقاء جمهورها في حفلها الغنائي المنتظر يوم 6 أغسطس المقبل على مسرح بلاديوم بلندن.

من ناحية أخرى، طرحت أحلام أغنية جديدة بعنوان «شدني» من كلمات أثال، وألحان محمد الماسي وإنتاج شركة «كوين إنترناشيونال».