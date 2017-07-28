بعد رغبة جمهورها المغربي في تقديمها لهم أغنية باللهجة المغربية، استجابت التونسية لطيفة لرغبتهم وقدمت للمرة الأولى في مشوارها الفني أغنية مغربية ضمن ألبومها الغنائي الجديد، الذي سيطرح في الأسواق قبل نهاية الشهر الجاري، حيث قالت التونسية لطيفة، في تصريحات صحافية لها، إنها تعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية للألبوم استعدادا لطرحه قريبا.

وسيضم الألبوم 12 أغنية من بينها أغنية تونسية وأخرى مغربية ستخوض بها عالم الغناء المغربي للمرة الأولى بناء على رغبة جمهورها هناك، كما سيضم الألبوم عشر أغنيات باللهجة المصرية.

وأضافت أنها تعاونت مع مجموعة من الملحنين والشعراء والموزعين الذين تتعاون معهم للمرة الأولى في مشوارها الغنائي، مثل سامر أبو طالب وعلي نور، كما تعاونت مع الملحن عصام كاريكا من جمهورية مصر ومحمد الجبالي من تونس، مؤكدة أنها حتى الآن لم تستقر على اسم الألبوم النهائي، وتترك هذه الخطوة إلى ما قبل أيام قليلة من إصدار الألبوم.

وبالرغم من أنها أكدت انشغالها التام حاليا بألبومها الغنائي الجديد، كشفت لطيفة عن وجود تجربة درامية جديدة ستحسم القرار تجاهها فور اطمئنانها على الألبوم، خاصة أن التجربة الدرامية تحتاج إلى تفرغ فترة طويلة.