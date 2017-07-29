شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها على «انستغرام» لحظات اعترافها بارتكاب جريمة في حق نفسها، بعدما قامت بقص شعرها وتغيير لونه إلى الأشقر، وبدا واضحا أنها غير راضية، أو مندهشة من النتيجة النهائية للمغامرة، ولهذا بادر أكثر من 367 ألفا من معجبيها إلى دعمها بعبارات المجاملة.



واعتادت كندة الفترة الماضية مشاركة جمهورها وبخاصة الفتيات بأدق تفاصيل عنايتها بجمالها، وتقدم حلولا رخيصة باستخدام منتجات محلية الصنع، لتأكيد أن الجمال لا يحتاج لتكلفة باهظة، وأرادت خلال الفترة القليلة الماضية مشاركة جمهورها مغامرة قص شعرها وتغيير لونه، ويبدو أن النتيجة لجمت لسانها فظلت طوال الفيديو صامتة تنظر الى شعرها القصير، واكتفت بوضع تعليق قالت فيه: خمنوا أي جريمة ارتكبت اليوم.. قصة شعر جديدة ولون شعر جديد.. ما رأيكم؟ وراعت التعليقات مشاعر كندة، فأبدى أكثر من 367 ألف متابع إعجابهم بالإطلالة الجديدة، بينما اكتفى الغاضبون بتأكيد أن نجمتهم جميلة في كل أحوالها، وتوقفت أغلب التعليقات حول المكياج الشاحب الذي أظهر رقتها ورومانسيتها.