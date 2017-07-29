يبدو أن التشابه بينها وبين الفنانة اللبنانية الراحلة سلوى القطريب نجمة الغناء والمسرح اللبناني، جعل الممثلة اللبنانية نادين نجيم أول الأسماء التي رشحها ناهد لحود زوج الراحلة سلوى القطريب وابنتها ألين لحود للقيام ببطولة المسلسل الدرامي الذي يعكف لحود حاليا على كتابته.



وبالفعل، فقد أعلنت نادين منذ أيام قليلة موافقتها المبدئية على القيام ببطولة المسلسل، معتبرة إياه تحديا جديدا لمشوارها الفني وخطوة مهمة في تاريخها الدرامي.

ويبدو أن نجاحها خلال سنواتها الماضية بدءا من مسلسل «لو» و«تشيلو» و«سمرا»، حتى مسلسلها الدرامي الأخير «الهيبة» أمام السوري تيم حسن جعل اسم نادين من أهم أسماء نجمات الدراما اللبنانية خلال الفترة الحالية، حتى إنها أصبحت من النجمات الأعلى أجرا في لبنان، وهو ما جعلها تطالب الشركة المنتجة بزيادة أجرها في عملها الدرامي الجديد الذي سيكون بطولة مطلقة لها من خلال عمل يروي السيرة الذاتية للراحلة سلوى القطريب التي كانت من أهم نجمات لبنان في السبعينيات حتى توفيت في 2009 إثر جلطة دماغية.

وذكرت تقارير صحافية ان نادين تقوم حاليا بدراسة المشروع كاملا كي تبدأ التحضيرات الأولية للمسلسل، خاصة أنه سيتطلب تدريبات طويلة من أجل قيامها بالغناء في بعض المشاهد ضمن أحداث المسلسل.

من ناحية أخرى، تخضع نادين نجيم لنظام غذائي منظم وتدريبات رياضية منتظمة من أجل الحصول على لياقة بدنية استعدادا لشخصية سلوى القطريب المعروفة بقوامها الرشيق وإطلالتها المتميزة على خشبة المسرح التي تتشابه إلى حد كبير مع نادين التي ستحرص عليها طيلة الأحداث.